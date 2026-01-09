Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как Трамп оценивает прогресс в переговорах?

Дональд Трамп поделился своим видением переговорного процесса между Украиной и Россией.

По словам журналистов, американский лидер и дальше верит в задекларированное Владимиром Путиным стремление к миру, несмотря на то, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну.

У меня были случаи, когда я полностью договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало. Потом было наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят соглашения, но мы это еще узнаем,

– объяснил Трамп.

В то же время президент отказался называть сроки завершения войны. Он также сказал, что не готов обещать увеличение американской поддержки Украины, если Путин будет продолжать отказываться от прекращения огня.

Я просто не хочу быть в таком положении, чтобы говорить это, потому что я обязан проверить, могу ли я спасти жизнь,

– подытожил Дональд Трамп.

Мирные переговоры: последние новости