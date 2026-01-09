Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.
Как Трамп оценивает прогресс в переговорах?
Дональд Трамп поделился своим видением переговорного процесса между Украиной и Россией.
По словам журналистов, американский лидер и дальше верит в задекларированное Владимиром Путиным стремление к миру, несмотря на то, что Россия не демонстрирует готовности завершить войну.
У меня были случаи, когда я полностью договорился с Путиным, а Зеленский не хотел заключать соглашение, что меня шокировало. Потом было наоборот. Я думаю, что сейчас они оба хотят соглашения, но мы это еще узнаем,
– объяснил Трамп.
В то же время президент отказался называть сроки завершения войны. Он также сказал, что не готов обещать увеличение американской поддержки Украины, если Путин будет продолжать отказываться от прекращения огня.
Я просто не хочу быть в таком положении, чтобы говорить это, потому что я обязан проверить, могу ли я спасти жизнь,
– подытожил Дональд Трамп.
Мирные переговоры: последние новости
6 января в Париже состоялись переговоры с участием Украины, США и стран так называемой "коалиции желающих". Во время встречи Украина, Франция и Великобритания подписали Декларацию о намерениях по развертыванию многонациональных сил для поддержки обороны и восстановления Украины.
Впоследствии стало известно, что Соединенные Штаты не подписали совместную декларацию о гарантиях безопасности. Также из раннего проекта декларации были изъяты положения об участии США в многонациональных силах в Украине.
8 января Владимир Зеленский заявил, что двусторонний документ о гарантиях безопасности для Украины сейчас готов к финализации с США.