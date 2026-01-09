Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Читайте також Нехороший сигнал, – аналітик розібрав реакцію США на ключове рішення "Коаліції рішучих"
Як Трамп оцінює прогрес у переговорах?
Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією.
За словами журналістів, американський лідер і далі вірить у задеклароване Володимиром Путіним прагнення до миру, попри те, що Росія не демонструє готовності завершити війну.
У мене були випадки, коли я повністю домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Потім було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть угоди, але ми це ще дізнаємося,
– пояснив Трамп.
Водночас президент відмовився називати строки завершення війни. Він також сказав, що не готовий обіцяти збільшення американської підтримки України, якщо Путін продовжуватиме відмовлятися від припинення вогню.
Я просто не хочу бути в такому становищі, щоб говорити це, тому що я зобов'язаний перевірити, чи можу я врятувати життя,
– підсумував Дональд Трамп.
Мирні переговори: останні новини
6 січня в Парижі відбулися переговори за участю України, США та країн так званої "коаліції охочих". Під час зустрічі Україна, Франція та Велика Британія підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для підтримки оборони й відбудови України.
Згодом стало відомо, що Сполучені Штати не підписали спільну декларацію щодо гарантій безпеки. Також з раннього проєкту декларації були вилучені положення щодо участі США у багатонаціональних силах в Україні.
8 січня Володимир Зеленський заявив, що двосторонній документ про гарантії безпеки для України наразі готовий до фіналізації з США.