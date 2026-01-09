Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як Трамп оцінює прогрес у переговорах?

Дональд Трамп поділився своїм баченням переговорного процесу між Україною та Росією.

За словами журналістів, американський лідер і далі вірить у задеклароване Володимиром Путіним прагнення до миру, попри те, що Росія не демонструє готовності завершити війну.

У мене були випадки, коли я повністю домовився з Путіним, а Зеленський не хотів укладати угоду, що мене шокувало. Потім було навпаки. Я думаю, що зараз вони обидва хочуть угоди, але ми це ще дізнаємося,

– пояснив Трамп.

Водночас президент відмовився називати строки завершення війни. Він також сказав, що не готовий обіцяти збільшення американської підтримки України, якщо Путін продовжуватиме відмовлятися від припинення вогню.

Я просто не хочу бути в такому становищі, щоб говорити це, тому що я зобов'язаний перевірити, чи можу я врятувати життя,

– підсумував Дональд Трамп.

