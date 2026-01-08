Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента Зеленського.

Дивіться також "Перемовини досягли нового рубежу": Зеленський сказав, чи можливе закінчення війни у 2026 році

Які результати переговорів?

Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту про результати перемовин, що відбулись у Франції 7 січня. За словами Зеленського, двосторонній документ з США про безпекові гарантії для України фактично готовий до фіналізації з американським президентом Трампом.

Крім того, сторони обговорювали й документи щодо відновлення України та її економічного розвитку. Водночас українська делегація представила можливі варіанти фіналізації базової рамки для завершення війни.

Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну,

– додав лідер України.

Інші деталі зустрічей з США у Парижі українська сторона повідомить президенту Зеленському після повернення в Київ.

Перемовини у Франції: що відомо?