Про це інформує 24 Канал з посиланням на президента Зеленського.
Дивіться також "Перемовини досягли нового рубежу": Зеленський сказав, чи можливе закінчення війни у 2026 році
Які результати переговорів?
Секретар РНБО Рустем Умєров доповів президенту про результати перемовин, що відбулись у Франції 7 січня. За словами Зеленського, двосторонній документ з США про безпекові гарантії для України фактично готовий до фіналізації з американським президентом Трампом.
Крім того, сторони обговорювали й документи щодо відновлення України та її економічного розвитку. Водночас українська делегація представила можливі варіанти фіналізації базової рамки для завершення війни.
Розуміємо, що американська сторона буде спілкуватися з Росією, і очікуємо фідбек – чи готовий агресор реально закінчувати війну,
– додав лідер України.
Інші деталі зустрічей з США у Парижі українська сторона повідомить президенту Зеленському після повернення в Київ.
Перемовини у Франції: що відомо?
Раніше Зеленський повідомляв, що під час зустрічей у Парижі сторони обговорили, зокрема, безпеку Запорізької АЕС та питання контролю над тимчасово окупованими територіями.
Проте західні ЗМІ стверджували, що США не підписали документ щодо гарантій безпеки для України. Тоді зазначалось, що декларацію підтримала тільки "Коаліція охочих".
Пізніше очільник Офісу Президента Кирило Буданов запевнив, що переговорний процес приніс "конкретні результати".