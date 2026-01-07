Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Офісу Президента Кирила Буданова

Дивіться також США не підписали декларацію з "коаліцією охочих" про гарантії безпеки для України, – Politico

Про які результати заявив Буданов?

Керівник ОП Буданов заявив, що Україна продовжує перемовини у Парижі. Вони спрямовані на досягнення стійкого миру та залучення надійних гарантій безпеки від союзників.

Водночас, за його словами, є певні результати, про які наразі не повідомляють.

Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває,
– додав Буданов.

Крім того, в Офісі Президента запевнили, що в результаті українські національні інтереси будуть захищені.

Що відомо про перемовини у Парижі?

  • Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Парижі з представниками президента США обговорювали безпеку Запорізької АЕС та питання контролю над тимчасово окупованими територіями.

  • Водночас ЗМІ писали, що Сполучені Штати не підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Документ схвалила наразі "Коаліція охочих".

  • Крім того, з тексту декларації прибрали пункти про участь США у багатонаціональних силах в Україні.