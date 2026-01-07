Про це інформує 24 Канал з посиланням на очільника Офісу Президента Кирила Буданова
Про які результати заявив Буданов?
Керівник ОП Буданов заявив, що Україна продовжує перемовини у Парижі. Вони спрямовані на досягнення стійкого миру та залучення надійних гарантій безпеки від союзників.
Водночас, за його словами, є певні результати, про які наразі не повідомляють.
Не вся інформація може бути публічною, але конкретні результати вже є, робота триває,
– додав Буданов.
Крім того, в Офісі Президента запевнили, що в результаті українські національні інтереси будуть захищені.
Що відомо про перемовини у Парижі?
Раніше Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі в Парижі з представниками президента США обговорювали безпеку Запорізької АЕС та питання контролю над тимчасово окупованими територіями.
Водночас ЗМІ писали, що Сполучені Штати не підписали спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Документ схвалила наразі "Коаліція охочих".
Крім того, з тексту декларації прибрали пункти про участь США у багатонаціональних силах в Україні.