Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на президента Зеленского.
Какие результаты переговоров?
Секретарь СНБО Рустем Умеров доложил президенту о результатах переговоров, состоявшихся во Франции 7 января. По словам Зеленского, двусторонний документ с США о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с американским президентом Трампом.
Кроме того, стороны обсуждали и документы по восстановлению Украины и ее экономического развития. В то же время украинская делегация представила возможные варианты финализации базовой рамки для завершения войны.
Понимаем, что американская сторона будет общаться с Россией, и ожидаем фидбек – готов ли агрессор реально заканчивать войну,
– добавил лидер Украины.
Другие детали встреч с США в Париже украинская сторона сообщит президенту Зеленскому после возвращения в Киев.
Переговоры во Франции: что известно?
Ранее Зеленский сообщал, что во время встреч в Париже стороны обсудили, в частности, безопасность Запорожской АЭС и вопросы контроля над временно оккупированными территориями.
Однако западные СМИ утверждали, что США не подписали документ о гарантиях безопасности для Украины. Тогда отмечалось, что декларацию поддержала только "Коалиция желающих".
Позже глава Офиса Президента Кирилл Буданов заверил, что переговорный процесс принес "конкретные результаты".