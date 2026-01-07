Об этом глава государства сообщил во время выступления на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский предположил, что может встретиться с Трампом в ближайшее время

Когда может завершиться война в Украине?

Президент Украины заявил, что переговоры по завершению войны в Украине вышли на новый этап. По его словам, этого удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству с европейскими партнерами, США и странами, которые входят в "коалицию желающих".

Зеленский также отметил, что война может завершиться уже во время председательства Кипра в Европейском Союзе, которое продлится до 30 июня 2026 года.

Кроме того, глава государства отметил необходимость применения санкций против России и поддержке Украины.

Новый пакет готовится, много шагов предпринимается, чтобы нанести удары теневому флоту России, потому что каждый доллар, что теряет Россия, она теряет как агрессор,

– добавил Зеленский.

О чем Зеленский общался с президентом Кипра?