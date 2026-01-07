О деталях визита сообщили в Офисе Президента, передает 24 Канал.

Что известно о визите Зеленского на Кипр?

Как сообщили в Офисе Президента во время визита у лидера Украины запланированы встречи с президентом Кипра Никосом Христодулидисом и архиепископом Георгием.

Прибытие Зеленского на Кипр: смотрите видео ОП

Также Зеленский примет участие в церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза.

Ранее украинский лидер выразил надежду, что во время председательства Кипра будут приняты "сильные решения", которые укрепят Украину и всю Европу.

По данным ОП, еще запланирована встреча с председателем Европейского Совета Антониу Коштом и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

