Про деталі візиту повідомили в Офісі Президента, передає 24 Канал.

Дивіться також США готові надати підтримку на всіх напрямах: Зеленський анонсував продовження перемовин

Що відомо про візит Зеленського до Кіпру?

Як повідомили в Офісі Президента під час візиту у лідера України заплановані зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом та архієпископом Георгієм.

Прибуття Зеленського до Кіпру: дивіться відео ОП

Також Зеленський візьме участь у церемонії відкриття головування Кіпру у Раді Європейського Союзу.

Раніше український лідер висловив сподівання, що під час головування Кіпру будуть ухвалені "сильні рішення", які зміцнять Україну та всю Європу.

За даними ОП, ще запланована зустріч з головою Європейської Ради Антоніу Коштом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Інші нещодавні візити Зеленського