Про деталі візиту повідомили в Офісі Президента, передає 24 Канал.
Що відомо про візит Зеленського до Кіпру?
Як повідомили в Офісі Президента під час візиту у лідера України заплановані зустрічі з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом та архієпископом Георгієм.
Прибуття Зеленського до Кіпру: дивіться відео ОП
Також Зеленський візьме участь у церемонії відкриття головування Кіпру у Раді Європейського Союзу.
Раніше український лідер висловив сподівання, що під час головування Кіпру будуть ухвалені "сильні рішення", які зміцнять Україну та всю Європу.
За даними ОП, ще запланована зустріч з головою Європейської Ради Антоніу Коштом та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Інші нещодавні візити Зеленського
6 січня відбулось засідання "Коаліції охочих" у Парижі. Володимир Зеленський відзначив, що зустріч була найбільш репрезентативною, з участю президентів та представників міжнародних організацій.
Перед цим лідер України відвідав США. Там відбулись переговори Зеленського з президентом США Трампом. Зазначалось, що вони були змістовними, але потребували доопрацювання.