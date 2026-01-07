Деталі передає 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.
Актуально Припинення вогню: Зеленський розкрив, яка буде роль США
Що відомо про зустріч Зеленського з американцями?
Президент України подякував Сполученим Штатам за готовність надати комплексну підтримку на всіх ключових напрямках: від надійних гарантій безпеки до моніторингу режиму припинення вогню та масштабної програми відбудови України.
Він поінформував, що вже 7 січня в Парижі українська та американські команди відновлять роботу над деталізацією гарантій безпеки та основною рамковою угодою, яка має покласти край бойовим діям.
Від української сторони в переговорах братимуть участь:
- керівник Офісу Президента Кирило Буданов;
- секретар РНБО Рустем Умєров;
- генерал Андрій Гнатов;
- перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця;
- радник Офісу Президента Олександр Бевз.
Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що Буданов знайде підхід до Віткоффа та Кушнера. Експерт вважає, що Кирило Буданов у переговорах насамперед орієнтований на досягнення конкретних результатів, на відміну від Андрія Єрмака, який більше акцентував на своїй персональній ролі.
Як пройшов Паризький саміт?
Під час багатосторонньої зустрічі в Парижі 6 січня лідери країн узгодили конкретні кроки для встановлення припинення вогню на фронті російсько-української війни.
Зауважимо, що за результатами перемовин було підписано Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил для посилення оборони та відбудови України. Документ координує дії 35 країн "Коаліції охочих", України та США, створюючи основу для стійкого миру.
Президент Франції Еммануель Макрон пояснив, що гарантії включають, зокрема механізм контролю припинення вогню під проводом США за участі партнерів, а також добре оснащену та готову протистояти новій агресії українську армію чисельністю 800 тисяч осіб.
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що Лондон і Париж створять по всій Україні військові центри та захищені сховища для озброєнь і техніки.