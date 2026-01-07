Деталі передає 24 Канал із посиланням на Володимира Зеленського.

Актуально Припинення вогню: Зеленський розкрив, яка буде роль США

Що відомо про зустріч Зеленського з американцями?

Президент України подякував Сполученим Штатам за готовність надати комплексну підтримку на всіх ключових напрямках: від надійних гарантій безпеки до моніторингу режиму припинення вогню та масштабної програми відбудови України.

Він поінформував, що вже 7 січня в Парижі українська та американські команди відновлять роботу над деталізацією гарантій безпеки та основною рамковою угодою, яка має покласти край бойовим діям.

Від української сторони в переговорах братимуть участь:

керівник Офісу Президента Кирило Буданов;

секретар РНБО Рустем Умєров;

генерал Андрій Гнатов;

перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця;

радник Офісу Президента Олександр Бевз.

Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що Буданов знайде підхід до Віткоффа та Кушнера. Експерт вважає, що Кирило Буданов у переговорах насамперед орієнтований на досягнення конкретних результатів, на відміну від Андрія Єрмака, який більше акцентував на своїй персональній ролі.

Як пройшов Паризький саміт?