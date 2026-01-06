За підсумками зустрічі у Парижі Україна та її союзники підписали декларацію, у якій передбачені "сильні гарантії безпеки", передає 24 Канал із посиланням на Sky News.
Якими будуть ЗСУ після війни?
За словами президента Франції Еммануеля Макрон, гарантії безпеки включають:
- створення механізму для контролю за припиненням вогню під керівництвом США за участю кількох країн;
- українська армія чисельністю 800 000 осіб – добре підготовлена, забезпечена всім необхідним і здатна відбивати будь-яку нову агресію;
- продовження роботи над створенням "багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на землі для забезпечення безпеки після припинення вогню";
- юридичне зобов'язання союзників України підтримувати її "у разі нового нападу з боку Росії".