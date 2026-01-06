За підсумками зустрічі у Парижі Україна та її союзники підписали декларацію, у якій передбачені "сильні гарантії безпеки", передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

За словами президента Франції Еммануеля Макрон, гарантії безпеки включають: