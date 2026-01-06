Деталі передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Які гарантії безпеки Україні розробляють у Європі?

"Радіо Свобода" має у своєму розпорядженні чернетку декларації саміту. Там сказано: якщо Росія знову нападе на Україну, США мають взяти на себе зобов'язання підтримати європейські сили коаліції охочих.

У декларації перелічено 5 компонентів системи гарантій для України. Їх можуть запустити після набуття чинності режиму припинення вогню.

Про які гарантії безпеки для України ідеться в Парижі 6 січня:

участь у механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США;

підтримка Збройних Сил України;

багатонаціональні сили для України;

зобов'язання у разі майбутнього нападу;

зобов'язання поглиблювати оборонну співпрацю з Україною.

Тобто миротворці будуть?

Імовірно, так. У документі сказано про багатонаціональні сили, які створять, щоб підтримати відновлення Збройних Сил України та посилити стримування.

За формування таких мультинаціональних сил відповідатиме Коаліція охочих.

Ці сили діятимуть на запит України після достовірного припинення бойових дій і матимуть європейське лідерство "із залученням також неєвропейських членів Коаліції та з участю США, зокрема з використанням американських спроможностей у сфері розвідки та логістики, а також із зобов’язанням США підтримати ці сили у разі нападу",

– інформує "Радіо Свобода".

Що саме робитиме Європа, якщо Росія знову нападе, – поки не ясно.

"Ми домовилися фіналізувати обов'язкові зобов'язання, які визначатимуть наш підхід до підтримки України та відновлення миру і безпеки у разі майбутнього збройного нападу з боку Росії", – мовиться в проєкті.

Там указано, що ці зобов'язання можуть включати використання військових спроможностей, розвідувальної та логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, запровадження додаткових санкцій.