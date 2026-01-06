Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Какие гарантии безопасности Украине разрабатывают в Европе?

"Радио Свобода" располагает черновиком декларации саммита. Там сказано: если Россия снова нападет на Украину, США должны взять на себя обязательства поддержать европейские силы коалиции желающих.

В декларации перечислены 5 компонентов системы гарантий для Украины. Их могут запустить после вступления в силу режима прекращения огня.

О каких гарантиях безопасности для Украины идет речь в Париже 6 января: