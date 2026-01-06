Детали передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
Какие гарантии безопасности Украине разрабатывают в Европе?
"Радио Свобода" располагает черновиком декларации саммита. Там сказано: если Россия снова нападет на Украину, США должны взять на себя обязательства поддержать европейские силы коалиции желающих.
В декларации перечислены 5 компонентов системы гарантий для Украины. Их могут запустить после вступления в силу режима прекращения огня.
О каких гарантиях безопасности для Украины идет речь в Париже 6 января:
- участие в механизме мониторинга и верификации прекращения огня под руководством США;
- поддержка Вооруженных Сил Украины;
- многонациональные силы для Украины;
- обязательства в случае будущего нападения;
- обязательства углублять оборонное сотрудничество с Украиной.