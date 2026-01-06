Во время пресс-конференции по итогам встречи в Париже Макрон заявил, что Украина и ее союзники договорились о гарантиях безопасности для Украины.
Сюда входит:
- создание механизма мониторинга прекращения огня под руководством США с участием нескольких стран;
- украинская армия численностью 800 000 человек с "тренировкой, возможностями и всеми необходимыми ресурсами, чтобы эта армия могла сдерживать любую новую агрессию";
- продолжение работы над созданием "многонациональных сил в воздухе, на море и на земле для обеспечения безопасности после прекращения огня";
- юридическое обязательство союзников Украины поддерживать ее "в случае нового нападения со стороны России".