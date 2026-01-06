Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне.

Зачем Буданов приехал в Париж 6 января?

Нового руководителя ОП увидели корреспонденты Суспильного.

В Елисейский дворец также прибыла украинская делегация. В ее состав также вошел новый глава ОПУ Буданов. А глава Генштаба Гнатов еще вчера встречался с коллегами в Париже по военной линии,

– говорится в заметке.

Ранее говорилось, что в Париж приедет Зеленский, который лично примет участие в заседании коалиции желающих.

Журналисты спросили Буданова, какие приоритеты у него на новой должности.

Скоро увидите,

– коротко ответил он.

Интересно, что на рукаве Буданова можно было хорошо разглядеть шеврон ГУР.

Следует сказать, что это первый визит Буданова во Францию в должности главы ОП. Да и вообще первый из известных.

Что даст присутствие Буданова на переговорах в Париже?

Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом объяснил, что Буданов найдет подход к Уиткоффу и Кушнеру. Американскую сторону на переговорах представят именно Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. По мнению политолога, Буданов больше сосредоточен на результатах переговоров, а не на собственной роли, как Ермак.

К тому же новый руководитель ОП имеет давние связи с американцами. Поэтому назначение Буданова в переговорную команду является частью стратегической перестройки украинского переговорного процесса.