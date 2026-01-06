Политолог Игорь Рейтерович объяснил 24 Каналу, что Буданов имеет важные связи в американской администрации и опыт координации сложных переговорных процессов, что делает его целесообразной кандидатурой для налаживания диалога с ключевыми фигурами команды Трампа.

Какую роль Буданов может сыграть в налаживании коммуникации с США?

Американцы в течение полугода косвенно сигнализировали, что Андрей Ермак не является оптимальной фигурой для организации переговорного процесса.

"По их оценкам, он был сосредоточен больше на собственной роли, чем на результатах переговоров. Это неприемлемо, ведь речь идет о вопросах национальной безопасности Украины", – объяснил Рейтерович.

Буданов лишен этой проблемы, а также он имеет связи с американцами, опыт участия в переговорных группах, а также успешный трек работы по вопросам обмена военнопленными через ГУР.

Критически важно найти подходы к ключевым американским фигурам – Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые уже длительное время занимаются вопросами переговоров и завершения войны, однако Украина до сих пор не наладила эффективной коммуникации с ними.

Буданов способен решить эту проблему коммуникации, и именно поэтому Зеленский его назначил. Учитывая, что значительного прорыва в переговорах до сих пор не достигнуто, ставка на Буданова выглядит вполне логичной,

– подытожил Рейтерович.

Что еще известно о новом назначении Буданова?