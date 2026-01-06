Політолог Ігор Рейтерович пояснив 24 Каналу, що Буданов має важливі зв'язки в американській адміністрації та досвідом координації складних переговорних процесів, що робить його доцільною кандидатурою для налагодження діалогу з ключовими фігурами команди Трампа.

Яку роль Буданов може відіграти у налагодженні комунікації зі США?

Американці впродовж пів року опосередковано сигналізували, що Андрій Єрмак не є оптимальною фігурою для організації переговорного процесу.

"За їхніми оцінками, він був зосереджений більше на власній ролі, ніж на результатах переговорів. Це неприйнятно, адже йдеться про питання національної безпеки України", – пояснив Рейтерович.

Буданов позбавлений цієї проблеми, а також він має зв'язки з американцями, досвід участі в переговорних групах, а також успішний трек роботи з питань обміну військовополоненими через ГУР.

Критично важливо знайти підходи до ключових американських фігур – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які вже тривалий час займаються питаннями переговорів та завершення війни, однак Україна досі не налагодила ефективної комунікації з ними.

Буданов здатний розв'язати цю проблему комунікації, і саме тому Зеленський його призначив. Враховуючи, що значного прориву в переговорах досі не досягнуто, ставка на Буданова виглядає цілком логічною,

– підсумував Рейтерович.

Що ще відомо про нове призначення Буданова?