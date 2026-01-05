Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на указ президента України №20/2026.

Що змінилося в РНБО?

Володимир Зеленський увів Кирила Буданова до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Цим же указом президент вивів зі складу Олега Іващенка, який став новим керівником Головного управління розвідки замість Буданова.

Зазначається, що указ Зеленського набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 5 січня.