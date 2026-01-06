Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Навіщо Буданов приїхав у Париж 6 січня?
Нового керівника ОП побачили кореспонденти Суспільного.
До Єлисейського палацу також прибула українська делегація. До її складу також увійшов новий очільник ОПУ Буданов. А очільник Генштабу Гнатов ще вчора мав зустрічі з колегами у Парижі по військовій лінії,
– ідеться в дописі.
Раніше мовилося, що в Париж приїде Зеленський, який особисто візьме участь у засіданні коаліції охочих.
Буданов теж приїхав у Париж: дивіться відео
Журналісти запитали Буданова, які пріоритети він має на новій посаді.
Скоро побачите,
– коротко відповів він.
Цікаво, що на рукаві Буданова можна було добре розгледіти шеврон ГУР.
Слід сказати, що це перший візит Буданова у Францію на посаді голови ОП. Та і загалом перший із відомих.
Що дасть присутність Буданова на переговорах у Парижі?
Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що Буданов знайде підхід до Віткоффа та Кушнера. Американську сторону на переговорах представлять саме Стів Віткофф і Джаред Кушнер. На думку політолога, Буданов більше зосереджений на результатах переговорів, а не на власній ролі, як Єрмак.
До того ж новий керівник ОП має давні зв'язки з американцями. А тому призначення Буданова до переговорної команди є частиною стратегічної перебудови українського переговорного процесу.