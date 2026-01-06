Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Дивіться також Говорять про ширші гарантії безпеки: в Парижі Зеленський зустрічається з "коаліцією охочих"

Навіщо Буданов приїхав у Париж 6 січня?

Нового керівника ОП побачили кореспонденти Суспільного.

До Єлисейського палацу також прибула українська делегація. До її складу також увійшов новий очільник ОПУ Буданов. А очільник Генштабу Гнатов ще вчора мав зустрічі з колегами у Парижі по військовій лінії,

– ідеться в дописі.

Раніше мовилося, що в Париж приїде Зеленський, який особисто візьме участь у засіданні коаліції охочих.

Буданов теж приїхав у Париж: дивіться відео

Журналісти запитали Буданова, які пріоритети він має на новій посаді.

Скоро побачите,

– коротко відповів він.

Цікаво, що на рукаві Буданова можна було добре розгледіти шеврон ГУР.

Слід сказати, що це перший візит Буданова у Францію на посаді голови ОП. Та і загалом перший із відомих.

Що дасть присутність Буданова на переговорах у Парижі?

Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом пояснив, що Буданов знайде підхід до Віткоффа та Кушнера. Американську сторону на переговорах представлять саме Стів Віткофф і Джаред Кушнер. На думку політолога, Буданов більше зосереджений на результатах переговорів, а не на власній ролі, як Єрмак.

До того ж новий керівник ОП має давні зв'язки з американцями. А тому призначення Буданова до переговорної команди є частиною стратегічної перебудови українського переговорного процесу.