США візьмуть участь у контролі за припинення вогню в Україні. Про це на пресконференції сказав Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Яка роль США у гарантіях безпеки для України?

За словами глави держави, українська та американська делегації під час зустрічей у Парижі детально обговорили питання моніторингу ситуації в Україні після припинення бойових дій.

Сполучені Штати висловили готовність працювати в цьому напрямі, що є вкрай важливим для України.

Президент наголосив, що стримування залишається одним із ключових елементів майбутньої архітектури безпеки. Він пояснив, що йдеться про інструменти, здатні запобігти новій російській агресії.

За підсумком зустрічі Україна та союзники підписали декларацію, у якій передбачені сильні гарантії безпеки. Вони охоплюють:

створення механізму контролю за дотриманням припинення вогню під керівництвом США за участю кількох країн;

українську армію чисельністю близько 800 тисяч військових;

продовження роботи над формуванням багатонаціональних сил у повітрі, на морі та на суші для гарантування безпеки після припинення бойових дій;

юридичне зобов'язання союзників України підтримувати її у разі нового нападу з боку Росії.

Зауважимо, що політолог і майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу зазначив, що Європа та США мають можливість сильніше натиснути на Росію – насамперед через жорсткі санкції, однак для цього бракує політичної волі.

За його словами, нинішній санкційний тиск недостатній. Москва затягує переговори, аби уникнути посилення санкцій проти тіньового флоту, який приносить їй кошти на війну. Експерт підкреслив: Росія реагує лише на силу, і без рішучого тиску з боку США та союзників вона не піде на справедливий мир.