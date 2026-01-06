США примут участие в контроле за прекращением огня в Украине. Об этом на пресс-конференции сказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Смотрите также Русский язык и советские учебники: в Киеве при монастыре УПЦ МП нашли подпольную школу

Какова роль США в гарантиях безопасности для Украины?

По словам главы государства, украинская и американская делегации во время встреч в Париже подробно обсудили вопросы мониторинга ситуации в Украине после прекращения боевых действий.

Соединенные Штаты выразили готовность работать в этом направлении, что является крайне важным для Украины.

Президент подчеркнул, что сдерживание остается одним из ключевых элементов будущей архитектуры безопасности. Он пояснил, что речь идет об инструментах, способных предотвратить новую российскую агрессию.

По итогам встречи Украина и союзники подписали декларацию, в которой предусмотрены сильные гарантии безопасности. Они охватывают:

создание механизма контроля за соблюдением прекращения огня под руководством США с участием нескольких стран;

украинскую армию численностью около 800 тысяч военных;

продолжение работы над формированием многонациональных сил в воздухе, на море и на суше для обеспечения безопасности после прекращения боевых действий;

юридическое обязательство союзников Украины поддерживать ее в случае нового нападения со стороны России.

Заметим, что политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что Европа и США имеют возможность сильнее надавить на Россию – прежде всего через жесткие санкции, однако для этого не хватает политической воли.

По его словам, нынешнее санкционное давление недостаточно. Москва затягивает переговоры, чтобы избежать усиления санкций против теневого флота, который приносит ей средства на войну. Эксперт подчеркнул: Россия реагирует только на силу, и без решительного давления со стороны США и союзников она не пойдет на справедливый мир.