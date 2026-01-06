На цьому в етері 24 Каналу наголосив політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук, зазначивши, що з боку партнерів України було б цілком можливо ввести жорсткі санкції, які добили б Росію та змусили Путіна сідати за стіл переговорів. Однак санкційна політика не настільки міцна, якою могла б бути.

"Коаліція охочих" не демонструє рішучості

Якісніше та системніше на Росію впливають сьогодні українські "санкції" у вигляді далекобійних дронів, які навідуються регулярно до країни-агресорки, зокрема об'єктів її нафтогазового сектору. Ткачук зауважив на тому, що відкритим залишається питання, чи дійсно союзники готові наразі дотискати Росію, аби вона прийняла мирні процеси.

Росія нині, з його слів, саботує це. Росіяни увійшли в переговорний процес для того, щоб відтерміновувати більш міцні санкції проти свого тіньового флоту, який забезпечує їм торгівлю нафтою. З цього вони мають гроші та змогу продовжувати війну.

Якщо наші партнери, першочергово США, вийдуть і скажуть, що ось є мирний план і Росія хай його підписує, бо інакше – вони почнуть надавати більшу підтримку Україні, запровадять санкції щодо Росії та тиснутимуть, аби вона через певний час прийшла до мирного процесу. Натомість Росія такого тиску не бачить, тому і поводиться вальяжно,

– підкреслив Ткачук.

Політолог зауважив на тому, що Росія розуміє тільки силу і сьогодні Сполучені Штати там, де їм це вигідно, її демонструють (у випадку з Венесуелою – 24 Канал). Однак стосовно Росії американці силу не застосовують.

"Сьогодні у Парижі відбувається засідання "Коаліції охочих", де присутні Віткофф і Кушнер, які провели багато роботи з українською і російською сторонами у контексті миру. Потрібно посилено працювати з ними над тим, аби більше убезпечити наші з США відносини", – перекониний Ткачук.

Він нагадав, що президент чітко заявив, що є два треки: пріоритетний – трек миру, але він має бути справедливий, без територіальних поступок; другий трек передбачає, що якщо Росія саботуватиме переговорний процес, то далі буде шлях продовження війни. Зі слів Ткачука, ті кадрові зміни, які проводить Зеленський, він декларує, як намагання зробити війну більш технологічною і менш загрозливою для України.

