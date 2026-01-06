Усі документи повинні підписати як Україна з партнерами, так і Росія. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Які документи узгоджує Україна з союзниками?

Сьогоднішня зустріч "коаліції охочих" спрямована на узгодження 5 пунктів:

моніторинг припинення вогню між Росією та Україною;

військова підтримка ЗСУ;

розміщення багатонаціональних сил підтримки в Україні після війни;

зобов'язання підтримати Київ у разі порушення перемир’я Москвою;

довгострокові угоди про оборонну співпрацю з Україною.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зазначив, що у Парижі сьогодні "не слід очікувати остаточних рішень". Також не видно, щоб у Росії було бажання закінчувати війну. Водночас паризькі домовленості можуть бути підписані найближчими днями у Вашингтоні, що затвердить спільну американо-європейську позицію.

Про що "коаліція охочих" говоритиме у Парижі?