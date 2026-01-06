Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Що обговорюватимуть союзники у Парижі?
"Коаліція охочих" збереться у Парижі 6 січня, щоб конкретизувати гарантії безпеки для Києва. За даними видання, до зустрічі приєднаються представники 35 держав та організацій, 27 з них – на рівні лідерів.
Сполучені Штати на зустрічі представлятимуть Стів Віткофф і Джаред Кушнер.
Напередодні зустрічі у вівторок дипломати заявили, що військові чиновники, включаючи начальника Генштабу ЗСУ, перебувають у Парижі, щоб зафіксувати конкретні зобов'язання на папері,
– йдеться в матеріалі.
Зустріч, за даними журналістів, буде зосереджена на внесках до багатонаціональних сил для України у разі припинення вогню. Також увагу приділять ширшому пакету гарантій безпеки у разі нового нападу Росії. Як зазначили в агентстві, досі більшість військових гарантій була нечіткою.
Крім того, учасники обговорять кроки тиску на Москву у випадку її відмови від переговорів.
Як повідомили "Європейській правді" в Єлисейському палаці перед початком засідання коаліції Зеленський і Макрон проведуть робочий обід з Віткоффом і Кушнером. До цього відбудеться півгодинна зустріч лідерів України та Франції віч-на-віч.
Саміт "коаліції охочих" на рівні лідерів держав-учасниць запланований на 16:10 за Києвом.
Мирний план і безпекові гарантії: що відомо?
Раніше повідомлялось, що Київ прагне отримати захист від союзників на кшталт Статті 5 НАТО, щоб запобігти новому вторгненню Росії.
У Києві відбулася зустріч з радниками з нацбезпеки країн-учасників "Коаліції охочих" щодо мирного плану. Тоді повідомлялось, що 90% плану вже узгоджено, але триває робота над деталями.
Крім того, ЄС розглядало можливість направити 10 – 15 тисяч військових для контролю перемир'я в Україні.