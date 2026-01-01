Європейці готові в межах "Коаліції охочих" контролювати можливе припинення вогню між Росією та Україною, передає 24 Канал із посиланням на Die Welt

Які країни готові відправити війська в Україну після перемир'я?

За даними джерел видання, військові експерти з Франції та Британії у співпраці з Брюсселем вже підготували плани щодо гарантій безпеки для України.

У разі потреби країни Євросоюзу можуть відправити в Україну свої сухопутні війська для контролю за перемир'ям. Йдеться про 10 000 – 15 тисяч солдатів.

Дві країни – Франція та Велика Британія – готові моніторити припинення вогню навіть без мандату ООН чи ЄС. Їм достатньо запрошення від Києва.

Стежити за дотриманням перемир'я у повітря та на морі будуть сусідні з Україною держави. Не виключено, що до цього долучиться Туреччина, яка могла б контролювати Чорноморський регіон.