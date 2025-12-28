До гарантій будуть залучені європейці, каже Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви Зеленського і Трампа для преси.

Що заявив Трамп про гарантії безпеки Україні?

Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна отримає сильні гарантії безпеки. До них, за його словами, будуть "активно залучені" європейці.

Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими, і вони цілком відповідають цій зустрічі та укладенню угоди. Вони всі чудові люди,

– сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що Україна матиме "велику економічну вигоду" по закінченню війни.

Існують також великі економічні вигоди для України. Їм потрібно багато відбудувати, і є багато багатств, які можна отримати. Вони потенційно мають велике багатство,

– каже президент США.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що у межах мирного плану обговорюється великий блок щодо відновлення України. Йдеться про залучення 700 – 800 мільярдів доларів інвестицій.

У Маямі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського