До гарантій будуть залучені європейці, каже Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяви Зеленського і Трампа для преси.
Що заявив Трамп про гарантії безпеки Україні?
Президент США Дональд Трамп запевнив, що Україна отримає сильні гарантії безпеки. До них, за його словами, будуть "активно залучені" європейці.
Я вважаю, що європейські країни були справді чудовими, і вони цілком відповідають цій зустрічі та укладенню угоди. Вони всі чудові люди,
– сказав Трамп.
Також Трамп заявив, що Україна матиме "велику економічну вигоду" по закінченню війни.
Існують також великі економічні вигоди для України. Їм потрібно багато відбудувати, і є багато багатств, які можна отримати. Вони потенційно мають велике багатство,
– каже президент США.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що у межах мирного плану обговорюється великий блок щодо відновлення України. Йдеться про залучення 700 – 800 мільярдів доларів інвестицій.
У Маямі розпочалася зустріч Трампа і Зеленського
Володимир Зеленський прибув у резиденцію Дональда Трампа Мар-а-Лаго для переговорів щодо мирного плану для України.
За словами Зеленського, у США він обговорить гарантії безпеки для України не лише від Вашингтона, а й від Європи. Також лідери говоритимуть про військовий вимір і план добробуту – план відновлення.
Також президент України хоче узгодити подальші спільні кроки, щоб план реально запрацював. Після цього США проговорять все це з росіянами й українська сторона отримає зворотний зв'язок.