К гарантиям будут привлечены европейцы, говорит Трамп. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявления Зеленского и Трампа для прессы.

Что заявил Трамп о гарантиях безопасности Украине?

Президент США Дональд Трамп заверил, что Украина получит сильные гарантии безопасности. К ним, по его словам, будут "активно привлечены" европейцы.

Я считаю, что европейские страны были действительно замечательными, и они вполне соответствуют этой встрече и заключению соглашения. Они все замечательные люди,

– сказал Трамп.

Также Трамп заявил, что Украина будет иметь "большую экономическую выгоду" по окончании войны.

Существуют также большие экономические выгоды для Украины. Им нужно много отстроить, и есть много богатств, которые можно получить. Они потенциально имеют большое богатство,

– говорит президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что в рамках мирного плана обсуждается большой блок по восстановлению Украины. Речь идет о привлечении 700 – 800 миллиардов долларов инвестиций.