Среди тем разговора будут гарантии безопасности для Украины от США. Онлайн-трансляцию встречи Зеленского и Трампа показывает 24 Канал.

Как проходит встреча Зеленского и Трампа?

Владимир Зеленский и Дональд Трамп проводят встречу в элитной резиденции президента США Мар-а-Лаго на острове Палм-Бич в Майами.

Встреча Зеленского и Трампа в Майами: смотрите видео

Вместе с Зеленским в переговорах принимают участие Рустем Умеров, министр экономики Алексей Соболев, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов, советник ОПУ Александр Бевз и первый заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица.

Основной темой переговоров является мирный план, над которым работали команды США и Украины. Некоторые его пункты Зеленский хочет обсудить на самом высоком уровне – с президентом США.

Зеленский разговаривал с Европой накануне встречи с Трампом