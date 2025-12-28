Серед тем розмови будуть гарантії безпеки для України від США. Онлайн-трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа показує 24 Канал.

Як проходить зустріч Зеленського і Трампа?

Володимир Зеленський і Дональд Трамп проводять зустріч в елітній резиденції президента США Мар-а-Лаго на острові Палм-Біч у Маямі.

Разом із Зеленським у переговорах беруть участь Рустем Умєров, міністр економіки Олексій Соболев, начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов, радник ОПУ Олександр Бевз та перший заступник Міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

Основною темою переговорів є мирний план, над яким працювали команди США та України. Деякі його пункти Зеленський хоче обговорити на найвищому рівні – з президентом США.

