Про це спікер Фолькетінгу (парламенту Данії) та колишній міністр оборони Серен Гаде повідомив у ТСН.

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На якому етапі обговорення?

Серен Гаде заявив, що Данія вже вирішила і намагається перемістити до себе декілька українських підприємств. Серед них й завод з виробництва реактивного пального. Однак, за його словами, необхідно врахувати багато складових.

Зокрема, країна працює над вибором правильних локацій для об'єктів та вже обговорила їх з деякими компаніями. Спікер Фолькетінгу наголошує, що наразі головне питання – безпека, адже "в Європі йде гібридна війна".

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У політика поцікавились, чи є докази того, що Росія шукає місця, куди будуть релоковані українські заводи.

Ми дуже серйозно розглядаємо питання безпеки. Це необхідно. Для мене, як для колишнього міністра оборони, дуже просто на це відповісти і сказати, що головне – це безпека,

– додав Серен Гаде.

Раніше повідомлялось, якщо Росія візьме під контроль Арктику, тоді під загрозою ударів гіперзвукових ракет "Циркон" опиниться Європа. Наразі агресор зосереджує частину свого ядерного арсеналу в районі Північного Льодовитого океану.

У разі розміщення російських кораблів в Атлантиці зона ураження "Цирконів" охоплюватиме Лондон, Норвегію та Данію, вважає міністр оборони Норвегії Торе Сандвік.