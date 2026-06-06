Який новий механізм готує НАТО

За словами чотирьох європейських дипломатів, таку ініціативу минулого місяця висунула Німеччина, пише Politico.

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Пропозиція Берліна передбачає також створення нового механізму, який має зробити фінансування допомоги Україні більш прозорим. Адже зараз деякі держави НАТО скаржаться, що виділяють непропорційно велику частину коштів на підтримку Києва, на відміну від інших членів.

Ключове завдання полягає в тому, щоб досягти твердого зобов’язання в Анкарі щодо продовження критично важливої підтримки України на стабільній та справедливішій основі,

– пояснив один із високопосадовців НАТО.

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Минулого місяця союзники відхилили пропозицію генерального секретаря НАТО Марка Рютте спрямовувати на допомогу України 0,25% свого ВВП. Тепер нова ініціатива Німеччини має стати основою для стабільної підтримки, хоча переговори поки перебувають на початковому етапі.

Водночас, за інформацією дипломатів, запропоновані 70 мільярдів євро не будуть повністю новими коштами:

близько 30 мільярдів євро планують забезпечити за рахунок уже погодженого кредиту ЄС для України на 90 мільярдів євро;

ще 40 мільярдів мають надійти в межах двосторонніх зобов'язань окремих держав Альянсу.

Це природно, оскільки більшість союзників по НАТО також є членами ЄС. Було б несправедливо вимагати від них подвійних внесків,

– додав інший дипломат НАТО.

Втім, деякі країни побоюються, що через кредит ЄС деякі держави можуть розхотіти надавати допомогу Києву самостійно.

Які кошти виділяють союзники

За даними Інституту світової економіки Кіля, з січня по квітень 2026 року країни Європи виділяли Україні в середньому по 2 мільярди євро військової допомоги щомісяця. Це менше, ніж торік, приблизно на 400 мільйонів.

Тоді як США не надавали нової військової допомоги протягом цього часу.

Разом з тим Росія збільшила масовані атаки на Україну, тому у Києві закликають союзників підсилити підтримку.

Посол України при НАТО Альона Гетьманчук наголосила, що будь-які нові зобов'язання союзників мають бути зосереджені на ключових потребах держави.

Поки для України не з'являться ефективні гарантії безпеки, ми можемо покладатися лише на фінансові гарантії наших партнерів,

– наголосила дипломатка.

За словами Гетьманчук, пріоритетами залишаються протиповітряна оборона, інвестиції у виробництво дронів та ракет, а також боєприпаси великої дальності.