Какой новый механизм готовит НАТО

По словам четырех европейских дипломатов, такую инициативу в прошлом месяце выдвинула Германия, пишет Politico.

Смотрите также Трамп заявил, что Украина не просуществовала бы "один или два дня" без его помощи

Предложение Берлина предусматривает также создание нового механизма, который должен сделать финансирование помощи Украине более прозрачным. Ведь сейчас некоторые государства НАТО жалуются, что выделяют непропорционально большую часть средств на поддержку Киева, в отличие от других членов.

Ключевая задача заключается в том, чтобы достичь твердого обязательства в Анкаре о продолжении критически важной поддержки Украины на стабильной и справедливой основе,

– пояснил один из высокопоставленных чиновников НАТО.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

В прошлом месяце союзники отклонили предложение генерального секретаря НАТО Марка Рютте направлять на помощь Украине 0,25% своего ВВП. Теперь новая инициатива Германии должна стать основой для стабильной поддержки, хотя переговоры пока находятся на начальном этапе.

В то же время, по информации дипломатов, предложенные 70 миллиардов евро не будут полностью новыми средствами:

около 30 миллиардов евро планируют обеспечить за счет уже согласованного кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро;

еще 40 миллиардов должны поступить в рамках двусторонних обязательств отдельных государств Альянса.

Это естественно, поскольку большинство союзников по НАТО также являются членами ЕС. Было бы несправедливо требовать от них двойных взносов,

– добавил другой дипломат НАТО.

Впрочем, некоторые страны опасаются, что из-за кредита ЕС некоторые государства могут расхотеть оказывать помощь Киеву самостоятельно.

Какие средства выделяют союзники

По данным Института мировой экономики Киля, с января по апрель 2026 года страны Европы выделяли Украине в среднем по 2 миллиарда евро военной помощи ежемесячно. Это меньше, чем в прошлом году, примерно на 400 миллионов.

Тогда как США не предоставляли новой военной помощи в течение этого времени.

Вместе с тем Россия увеличила массированные атаки на Украину, поэтому в Киеве призывают союзников усилить поддержку.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что любые новые обязательства союзников должны быть сосредоточены на ключевых потребностях государства.

Пока для Украины не появятся эффективные гарантии безопасности, мы можем полагаться только на финансовые гарантии наших партнеров,

– подчеркнула дипломат.

По словам Гетьманчук, приоритетами остаются противовоздушная оборона, инвестиции в производство дронов и ракет, а также боеприпасы большой дальности.