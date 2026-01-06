Деталі заяви повідомляє 24 Канал з посиланням на спільну пресконференцію Зеленського, Макрона та Стармера.

Що за західні військові центри створять в Україні?

Британський прем'єр сказав, що Україна, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри розгорнути сили в Україні – якщо буде укладено мирну угоду.

Це життєво важлива частина нашого твердого зобов'язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це прокладає шлях до правової бази, за якою британські, французькі та партнерські сили могли б діяти на українській землі (...) Велика Британія та Франція створять військові центри по всій Україні, побудують захищені об'єкти для зброї та військової техніки для підтримки оборонних потреб України,

– заявив Стармер.

Ці дії мають забезпечити безпеку неба та морів України та відновити Збройні сили України на майбутнє.

Раніше цього дня Le Monde інформували, що саме Франція, Британія і Туреччина просувають ідею ввести західні війська в Україну. Відповідно по повідомлення, Туреччина візьме на себе безпеку в Чорному морі, а Франція і Британія сухопутну компоненту. Іноземних військових в Україні може бути від 15 до 30 тисяч, вони дислокуватимуться переважно на Заході України.



Згодом українські ЗМІ повідомили, що мають чернетку комюніке засідання – і там ідеться про багатонаціональні війська в Україні.

Окрім розміщення британського контингенту на території України та створення військових хабів будуть моніторинг і верифікація припинення вогню, довгострокове постачання озброєнь для оборони України та обов'язкові зобов'язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу.

Стармер запевнив, що тиск на Путіна продовжиться, а світ близький до миру. Втім, найважчі етапи ще попереду.

"Йдеться про побудову практичного фундаменту, на який спиратиметься мир. Але ми можемо дійти до мирної угоди лише за умови, що Путін буде готовий йти на компроміси", – підкреслив прем'єр.

І сказав, що Путін поки не демонструє готовність до миру.