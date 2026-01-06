Детали заявления сообщает 24 Канал со ссылкой на совместную пресс-конференцию Зеленского, Макрона и Стармера.

Что за западные военные центры создадут в Украине?

Британский премьер сказал, что Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях развернуть силы в Украине – если будет заключено мирное соглашение.

Это жизненно важная часть нашего твердого обязательства поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Это прокладывает путь к правовой базе, по которой британские, французские и партнерские силы могли бы действовать на украинской земле (...) Великобритания и Франция создадут военные центры по всей Украине, построят защищенные объекты для оружия и военной техники для поддержки оборонных нужд Украины,

– заявил Стармер.

Эти действия должны обеспечить безопасность неба и морей Украины и восстановить Вооруженные силы Украины на будущее.

Интересно! Ранее в этот день Le Monde информировали, что именно Франция, Великобритания и Турция продвигают идею ввести западные войска в Украину. Соответственно по сообщения, Турция возьмет на себя безопасность в Черном море, а Франция и Британия сухопутную компоненту. Иностранных военных в Украине может быть от 15 до 30 тысяч, они будут дислоцироваться преимущественно на Западе Украины.



Впоследствии украинские СМИ сообщили, что имеют черновик коммюнике заседания – и там говорится о многонациональных войсках в Украине.

Кроме размещения британского контингента на территории Украины и создания военных хабов будут мониторинг и верификация прекращения огня, долгосрочные поставки вооружений для обороны Украины и обязательные обязательства по поддержке Украины в случае будущего вооруженного нападения.

Стармер заверил, что давление на Путина продолжится, а мир близок к миру. Впрочем, самые тяжелые этапы еще впереди.

"Речь идет о построении практического фундамента, на который будет опираться мир. Но мы можем дойти до мирного соглашения только при условии, что Путин будет готов идти на компромиссы", – подчеркнул премьер.

И сказал, что Путин пока не демонстрирует готовность к миру.