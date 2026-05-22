Що таке розмитнення на ЗСУ?

Якщо автомобіль ввозять з-за кордону як гуманітарну допомогу з подальшою передачею військовій частині, військовослужбовцю або іншому визначеному кінцевому набувачу, то це дозволяє провести розмитнення за окремими встановленими правилами. Під час такої процедури доводиться цільове призначення авто чи іншого товару, безоплатність передачі, належне декларування та визначаються умови подальшого обліку. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла юрист компанії Main Business Partner Божена Настасяк.

Як пояснила експертка, у 2026 році розмитнення товарів для ЗСУ регулюється Законом України "Про гуманітарну допомогу", Митним та Податковим кодексами України, постановою Кабінету Міністрів України №953 та Постановою Кабінету Міністрів України №1235.

Процедура розмитнення автомобілів для ЗСУ починається з правильного визначення правової моделі ввезення.

Божена Настасяк Юрист компанії Main Business Partner Якщо автомобіль ввозиться саме для потреб оборони, він має оформлюватися не як транспортний засіб для особистого користування або подальшого продажу, а як майно, що має гуманітарне призначення… Саме цільовий і безоплатний характер такої допомоги є визначальним для правомірного ввезення автомобіля для потреб ЗСУ.

Отримання підтвердження потреби

Процедура розмитнення для ЗСУ передбачає, що ще до придбання авто потрібно мати лист-запит від військової частини, підрозділу або іншого уповноваженого набувача про потребу в конкретному авто для виконання завдань підрозділу або військового. Запит має містити повну назву та номер військової частини, підтвердження потреби в автомобілі та підтвердження готовності прийняти його на баланс або у службове використання.

Визначення отримувача гуманітарної допомоги

Отримувачем може бути суб’єкт, який має право отримувати гуманітарну допомогу відповідно до законодавства.

На практиці це можуть бути, зокрема, благодійні організації/фонди, громадські об'єднання, військові частини, органи державної влади, органи місцевого самоврядування або інші належні суб'єкти. Важливо розмежовувати особу, яка фізично переганяє автомобіль через кордон, і отримувача гуманітарної допомоги,

– уточнила експертка.

Важливо розуміти, що водій, який завозить авто, може бути волонтером або представником за дорученням. Але в документах на авто мають підтверджувати законного отримувача та кінцевого набувача.

Як проходить розмитнення для ЗСУ?

Формування декларації гуманітарної допомоги

Розмитнення гуманітарної допомоги ЗСУ включає оформлення декларації, інвентаризаційного опису та звіту. У декларації описується перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, та унікальний код гуманітарної допомоги.

Перетин митного кордону

Особа, яка переміщує автомобіль, повинна мати документи для розмитнення. Головне – мати декларацію гуманітарної допомоги або її дані, унікальний код, документи на автомобіль, а також підтвердження його цільового призначення для потреб ЗСУ.

Таким підтвердженням може бути лист-запит від військової частини або тристоронній договір між благодійною організацією, надавачем гуманітарної допомоги та військовою частиною. Якщо автомобіль переміщує не сам отримувач гуманітарної допомоги, водій повинен мати документ, що підтверджує його повноваження,

– каже Божена Настасяк.

Передача та облік

Важливо, що авто, яке ввезли як гуманітарну допомогу має передатися безпосередньо набувачу. Далі оформлюється акт прийняття-передачі. Отримувач повинен зберігати документи, які підтверджують ввезення, передачу та використання автомобіля за призначенням.

Постанова КМУ №953 передбачає облік гуманітарної допомоги та звітування щодо її розподілу і використання. Якщо власником транспортного засобу є військовослужбовець, то застосовуються також положення постанови КМУ №1235. Мова йде про те, що відомості про транспортні засоби, визнані гуманітарною допомогою та обліковані за військовослужбовцями, вносяться до Єдиного державного реєстру транспортних засобів. Набувач після завершення реєстраційних дій повідомляє військову частину про те, що йому передано транспортний засіб, який обліковується за ним на тимчасовому державному обліку.

Які документи потрібні для розмитнення авто для ЗСУ?

Як розповіла юристка, регламент розмитнення для ЗСУ передбачає базовий пакет документів:

декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою;

унікальний код гуманітарної допомоги, сформований у системі;

реєстраційний документ на транспортний засіб, зокрема технічний паспорт або інший аналогічний документ;

документ, що підтверджує набуття або передачу автомобіля за кордоном;

документи отримувача гуманітарної допомоги;

лист, запит або інше підтвердження потреби від військової частини, підрозділу чи військовослужбовця;

документи, які підтверджують безоплатний характер передачі автомобіля для потреб оборони.

Окрему увагу слід приділяти заповненню декларації гуманітарної допомоги. Відомості про транспортний засіб мають відповідати даним автоматизованої системи та фактичним характеристикам автомобіля, що переміщується через митний кордон. Помилки у VIN-коді, даних отримувача або описі транспортного засобу можуть ускладнити подальшу постановку автомобіля на облік,

– зазначила Божена Настасяк.

Для автомобілів, які ввозяться як допомога, діють не такі митні тарифи, як для цивільного імпорту. Експертка зазначає, що розмитнення рахується за сумою ввізного мита, ПДВ та акцизного податку.

Гуманітарна допомога, відповідно до законодавства, перевозиться через кордон без сплати ввізного мита, оподаткування операцій із ввезення на митну територію України. Акцизний податок натомість визначається спеціальним порядком пропуску та обліку гуманітарної допомоги. Саме тому важливо, щоб було документальне підтвердження того, що авто дійсно ввозиться як гуманітарна допомога.

Головна різниця розмитнення для ЗСУ і для цивільних полягає у правових нормах

Юристка розділяє цивільне розмитнення та ввезення автомобіля для ЗСУ. Вимоги до розмитнення враховують, що цивільний громадянин може продавати, передавати стороннім особам товар, а це створює митні, податкові та інші юридичні ризики

Тому некоректно говорити про "розмитнення авто для військового без податків". Правильніше говорити про ввезення транспортного засобу як гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ або іншого військового формування,

– зазначила експертка.

Важливо! Якщо підтверджується, що гуманітарна допомога використовується не за цільовим призначенням, то його тимчасовий державний облік скасовується, а відповідна інформація передається органам, які здійснюють контроль.

Чи можна розмитнювати спорядження для ЗСУ?

Як зазначає Божена Настасяк, для потреб ЗСУ можуть ввозитися не лише автомобілі, а й спорядження, амуніція, засоби індивідуального захисту, оптика, засоби зв’язку, електроніка, складники, інструменти, обладнання, товари військового або подвійного використання.

Під час розмитнення товарів для ЗСУ застосовується той самий загальний підхід, як і в процедурі ввезення авто. Іншою моделлю є ввезення або постачання товарів оборонного призначення в межах спеціальних норм податкового законодавства та оборонних закупівель. Тоді ключовим стає код товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Податковий кодекс передбачає спеціальні правила звільнення від ПДВ для окремих операцій з ввезення та постачання товарів оборонного призначення.

Для окремих категорій товарів оборонного призначення законодавство встановлює паралельний пільговий режим: звільнення від ПДВ – за Податковим кодексом України, а звільнення від ввізного мита – за Митним кодексом України. Однак така пільга не застосовується автоматично до будь-якого спорядження,

– уточнила юристка.

За її словами, особливо обережно потрібно підходити до товарів подвійного використання. Оптика, засоби зв’язку, радіоелектроніка, дрони, складники, тепловізійне або інше технічне обладнання можуть мати як цивільне, так і військове призначення. У таких випадках потрібно перевіряти не лише митні та податкові пільги, а й питання державного експортного контролю, дозвільних документів, сертифіката кінцевого споживача та правильності класифікації товару.

Тобто спеціальний правовий режим для розмитнення на потреби армії працює лише за наявності належної правової підстави, правильно оформленої декларації, підтвердженого отримувача, визначеного кінцевого набувача та документального підтвердження передачі автомобіля для потреб оборони. Такий самий підхід застосовується і до спорядження.

З'явилися законопроєкти про "нульове розмитнення" авто

В Україні хочуть повернути так зване "нульове розмитнення" автомобілів, але лише для окремих категорій військовослужбовців. Йдеться про пропозиції законопроєктів №15194 та №15195, які дозволять ввозити транспорт без сплати ввізного мита, ПДВ та акцизу.

Скористатися пільгою зможуть мобілізовані після 24 лютого 2022 року українці, контрактники, які проходять службу на момент імпорту авто. Нові правила мають замінити нинішню систему, коли більшість машин для фронту завозять як гуманітарну допомогу.

Автори законопроєкту кажуть, що така модель створює юридичні ризики та не покриває потреб армії, яка щомісяця потребує тисячі автомобілів.