Что было на встрече коалиции желающих 6 января?

По словам Зеленского, этот раз собрание было наиболее репрезентативным, ведь в нем принимали участие лидеры государств, руководители международных организаций, послы и представители министерского уровня. По результатам готовят важные политические шаги.

Дипломатия и реальная помощь должны идти бок о бок. Россия не прекращает ударов по нашей стране, и сейчас нам нужно усиливать противовоздушную оборону, чтобы защищать наших людей, наши общины, критическую инфраструктуру. Каждая поставка ракет для ПВО сохраняет жизни и усиливает шансы для дипломатии. Именно поэтому каждая встреча должна приносить конкретный результат – новые решения по ПВО, новые пакеты помощи, новые возможности для защиты неба,

– написал президент.

Он заявил, что именно об этом говорил с Макроном – "о реальных возможностях Украины противодействовать российскому террору, о нашей защите и о поддержке, которая сможет укрепить наши позиции в дипломатии". И о дипломатии – "очень основательно".

