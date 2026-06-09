В то же время Украина настаивает, что никакие решения относительно ее будущего не могут приниматься без ее участия. Об этом президент сообщил во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы и Балтии.

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Кто может представлять Европу на переговорах с Россией?

Участие Европы в переговорах является необходимым, однако оно должно быть открытым и четко определенным. По словам Зеленского, именно ЕС имеет достаточно политического веса, чтобы влиять на Россию и ее решение о войне.

Я сказал, давайте быть честными, открытыми, четкими со всеми нами и также с россиянами, что нет просто медиаторов. Потому что он агрессор. Путин и Россия. Поэтому Европа имеет силу, чтобы его остановить,

– заявил он.

Отдельно Зеленский отметил, что европейские партнеры сами должны определить, кто именно будет представлять континент в возможных переговорах с Россией. Среди наиболее эффективных вариантов он назвал формат Е3, в который входят:

Германия

Франция

Великобритания

По мнению президента Украины, именно такая конфигурация является более эффективной, чем модели, которые использовались ранее в международной дипломатии.

Владимир Зеленский также отметил, что Украина поддерживает участие Соединенных Штатов в любых переговорах, поскольку именно они вместе с Европой должны обеспечить будущие гарантии безопасности. В то же время глава государства категорически отверг возможность принятия решений без Украины, подчеркнув принцип: "ничего о нас без нас".

Что говорят в Европе о возможности переговоров с Россией?

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа должна играть активную роль в будущих переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, европейские страны могут существенно повлиять на ход переговоров и усилить давление на Россию через дипломатические инструменты.

Карис также подчеркнул, что никакие переговоры не могут происходить без участия всех сторон конфликта, и к этому нужно готовиться уже сейчас. Он предположил, что летом может появиться дипломатическое "окно возможностей" для активизации переговорного процесса.

Главной целью остается завершение войны, и для этого необходимо продолжать политическое и экономическое давление на Россию. Пока неизвестно, будут ли участвовать США в возможных переговорах, однако их присутствие играет важную роль.

Ранее в ЕС заявили об усилении координации с Вашингтоном для поддержки переговорного процесса. Европейские лидеры согласились, что переговоры должны включать Украину, Россию, США и Европу, а также базироваться на нынешней линии фронта с гарантиями безопасности для Украины.