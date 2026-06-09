Водночас Україна наполягає, що жодні рішення щодо її майбутнього не можуть ухвалюватися без її участі. Про це президент повідомив під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії.

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Хто може представляти Європу на переговорах з Росією?

Участь Європи в переговорах є необхідною, однак вона має бути відкритою та чітко визначеною. За словами Зеленського, саме ЄС має достатньо політичної ваги, щоб впливати на Росію та її рішення щодо війни.

Я сказав, нумо бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами та також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити,

– заявив він.

Окремо Зеленський зазначив, що європейські партнери самі мають визначити, хто саме представлятиме континент у можливих переговорах із Росією. Серед найбільш ефективних варіантів він назвав формат Є3, до якого входять:

Німеччина

Франція

Велика Британія

На думку президента України, саме така конфігурація є більш ефективною, ніж моделі, які використовувалися раніше у міжнародній дипломатії.

Володимир Зеленський також наголосив, що Україна підтримує участь Сполучених Штатів у будь-яких переговорах, оскільки саме вони разом із Європою мають забезпечити майбутні гарантії безпеки. Водночас глава держави категорично відкинув можливість ухвалення рішень без України, підкресливши принцип: "нічого про нас без нас".

Що кажуть у Європі про можливість переговорів з Росією?

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа має відігравати активну роль у майбутніх перемовинах щодо завершення війни в Україні. За його словами, європейські країни можуть суттєво вплинути на перебіг переговорів і посилити тиск на Росію через дипломатичні інструменти.

Каріс також підкреслив, що жодні переговори не можуть відбуватися без участі всіх сторін конфлікту, і до цього потрібно готуватися вже зараз. Він припустив, що влітку може з’явитися дипломатичне "вікно можливостей" для активізації переговорного процесу.

Головною метою залишається завершення війни, і для цього необхідно продовжувати політичний та економічний тиск на Росію. Наразі невідомо, чи братимуть участь США у можливих перемовинах, проте їхня присутність відіграє важливу роль.

Раніше в ЄС заявили про посилення координації з Вашингтоном для підтримки переговорного процесу. Європейські лідери погодилися, що перемовини мають включати Україну, Росію, США та Європу, а також базуватися на нинішній лінії фронту з гарантіями безпеки для України.