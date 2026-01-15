Соответствующую информацию рассказали министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент США Дональд Трамп, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE" и агентство Reuters.

Какие встречи запланированы в Давосе?

По словам украинского министра, продолжается подготовка к встрече с американской стороной, ведь наша делегация высокого уровня будет участвовать в форуме, который стартует на следующей неделе.

Ключевыми темами будут вопросы по восстановлению Украины, защиты энергетической инфраструктуры и гарантий безопасности. Деталей относительно возможного подписания соглашений Андрей Сибига не указал.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос СМИ относительно возможной встречи с Владимиром Зеленским, предположил, что она состоится, однако "никаких планов пока нет".

В чем проблема возможной встречи?