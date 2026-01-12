О таком американский лидер сказал в интервью для журналиста New York Times Дэвида Э. Сангера, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп в отношении Зеленского?

Напомним скандальную встречу президентов Украины и США в Овальном кабинете, состоявшуюся в феврале 2025 года и запомнившуюся, в частности словами Трампа об отсутствии "карт" на руках у Владимира Зеленского.

Тогда президент США говорил, что Украина не может ставить условия в мирном урегулировании войны, ведь, мол, держит оборону исключительно благодаря поддержке партнеров. Кроме того, американский лидер отмечал, что Зеленский якобы забывает благодарить за помощь, когда сам "не имеет никаких козырей".

У него их не было с первого дня. И сейчас тоже нет,

– ответил Трамп на вопрос журналиста о том, изменилась ли ситуация за последний год.

На просьбу объяснить, что именно это означает для Украины, Трамп заявил, что "У него (у Зеленского, 24 Канал) только одно преимущество – Дональд Трамп".

Он добавил, что без его личного участия конфликт уже давно перерос бы в Третью мировую войну, а нынешняя ситуация, по его мнению, была бы "полной катастрофой" для Украины и Европы.

Если бы я не вмешался, все пошло бы очень плохо. Теперь такого не будет,

– подчеркнул американский лидер.

На вопрос о конкретных сроках завершения войны Трамп ответил, что четкого графика нет, но администрация, по его словам, делает все возможное, чтобы достичь результата как можно скорее.

Как Трамп относится к Путину и Зеленскому?