Праздничный концерт станет частью Большой американской ярмарки, которая будет проходить в Вашингтоне с 25 июня по 10 июля 2026 года. Об этом пишет Deutsche Welle и The Independent.

Что известно о концерте к 250-летию США и участии в нем звезд?

После волны отказов артистов Трамп раскритиковал их в своей соцсети Truth Social, назвав исполнителей "третьесортными". Президент также заявил, что является "номером один в мире" и способен самостоятельно заменить музыкальных гостей, даже превзойдя популярность Элвиса Пресли.

Среди тех, кто отказался от участия в праздновании, оказались Мартина Макбрайд Брет Майклз, Young MC и группа The Commodores. Брет Майклз объяснил свое решение тем, что мероприятие, которое изначально было представлено как празднование единства страны, приобрело политическую окраску. Также он выразил беспокойство относительно безопасности своих сторонников, команды и семьи.

Мартина Макбрайд в свою очередь заявила, что организаторы представляли событие как непартийную платформу, однако на практике она превратилась в политическую площадку.

Несмотря на скандал, организаторы не отменяют масштабную программу празднования. В частности, запланированы поединки UFC на территории Белого дома, гонки IndyCar по улицам Вашингтона, работа большого колеса обозрения, выставочные площадки штатов и специальные показы фильмов франшизы Сокровище нации.

В то же время часть артистов все же подтвердила свое участие. Перед зрителями должны выступить Flo Rida и Vanilla Ice. Последний назвал участие в мероприятии большой честью и выразил убеждение, что музыка должна объединять людей независимо от политических взглядов.

Отдельные вопросы вызывает финансирование празднования. Мероприятие реализуется в формате государственно-частного партнерства, а среди его спонсоров называют Palantir, Oracle и Lockheed Martin. В то же время представители Демократической партии США требуют детального отчета по использованию бюджетных средств. Критики проекта также призывают проверить информацию о возможных привилегиях для крупных доноров, которые якобы могли получать особый доступ к президенту в обмен на значительные пожертвования.

Напомним, поддержка Дональда Трампа продолжает снижаться. По данным опроса Gallup, уровень одобрения деятельности президента США упал до самой низкой отметки за время его второй каденции и сейчас составляет около 36%. Кроме того, результаты исследования Fox News свидетельствуют, что впервые за последние 16 лет американские избиратели больше доверяют демократам, чем республиканцам, в вопросах управления экономикой.