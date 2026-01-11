После этого Уиткоффа заподозрили в пророссийских взглядах. Кит Келлог высказался об этом в интервью для ITV News, сообщает 24 Канал.
Как Кэллог объяснил пророссийские взгляды Уиткоффа?
Кэллог объяснил, почему Стив Уитткофф имеет пророссийские взгляды.
Так, журналист у него поинтересовался о сообщениях о пророссийских настроениях, которые выражает Стив Уиткофф. Тот, как оказалось, близок к главе Российского фонда суверенного благосостояния Кирилла Дмитриева.
Эту связь Кэллог подтвердил.
Это правда, потому что он знает Кирилла Дмитриева и знал, кто такие россияне и их точку зрения,
– подчеркнул генерал.
В то же время он добавил, что только Дональд Трамп решает, стоит ли быть сильным в отношении России или в отношении Украины. Он же и ищет баланс между этим.
Другие заявления Келлога
Кит Келлог считает, что главным препятствием к окончанию войны в Украине является Владимир Путин, которого он назвал "камнем преткновения". Диктатор продолжает верить, что он побеждает.
Также Келлог отметил сходство Зеленского с Трампом. Генерал считает, что президент Украины упрямый, имеет свое мнение и не боится его высказывать, а в США не видели такого лидера еще со времен Авраама Линкольна.