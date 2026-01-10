Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью спецпосланника Трампа в Украине Кита Келлога для ITV News.
Что Кэллог сказал о Зеленском?
На интервью спецпосланник рассказал, что познакомился с Владимиром Зеленским во время нескольких напряженных переговоров, в частности в ходе скандального спора в Овальном кабинете в прошлом году. Впрочем, несмотря на непростые моменты, Келлог отметил сходство украинского президента с Дональдом Трампом.
Он упрямый. Он имеет свое мнение. Он не боится его высказывать. Он знает, как пользоваться СМИ. В США мы не видели такого лидера со времен Авраама Линкольна,
– описал Келлог Зеленского.
Как Трамп отреагировал на слова Келлога о Зеленском?
Ранее Кэллог написал в своем посте о президенте Украины Владимире Зеленском – как "упорного и мужественного лидера нации в состоянии войны". Впрочем перед тем Трамп заявлял, что украинский президент является "диктатором без выборов".
Поэтому Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника. По словам собеседников The New York Times, рассказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога "идиотом".
Также Келлог открыто отрицал ключевое предположение Трампа о слабости Украины и непобедимости России. А когда президент США повторил тезис, что Украина все равно потеряет территории, посланник перебил его: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".