Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

К теме "Последние 10 метров самые тяжелые": Келлог назвал два вопроса, которые тормозят мирное соглашение

Почему Дональд Трамп обозвал Кита Келлога идиотом?

14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии Кит Келлог встретился с европейскими и украинскими лидерами. В тот момент он сам не был уверен, какие полномочия имеет, а его собеседники находились в состоянии полной растерянности.

"Есть ли у нас еще союз?", – прямо спросил вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский.

Келлог пытался успокоить партнеров, назвав себя "вашим лучшим другом" в администрации Дональда Трампа.

В то же время сторонники министра обороны Пита Хегсета в частной переписке с Вашингтоном упрекали Келлога, что он якобы "держит линию против изоляционистов" в Белом доме. Это еще больше закрепило за ним образ аутсайдера в администрации.

Напряжение усилил и сюжет Fox News, где сообщение Келлога о президенте Украины Владимире Зеленском – как "упорного и мужественного лидера нации в состоянии войны" – поставили рядом с предыдущими заявлениями самого Трампа, который называл Зеленского "диктатором без выборов".

Во время следующей встречи в Овальном кабинете Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника.

Так вы называете Зеленского боевым и мужественным?

– прикрикнул Трамп на Келлога, как передают 2 осведомленные чиновники.

На это Кит Келлог ответил, что, действительно, Владимир Зеленский является мужественным и боевым.

"Да, сэр, он такой. Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Это был Авраам Линкольн", – заявил спецпосланник американскому лидеру.

По словам собеседников издания, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога "идиотом".

Несмотря на это, Келлог открыто опроверг ключевое предположение Трампа о слабости Украины и непобедимости России.

Когда президент повторил тезис, что Украина все равно потеряет территории, посланник перебил его: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".

Останется ли Келлог на должности спецпосланника в 2026 году?