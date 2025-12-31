Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.
К теме "Последние 10 метров самые тяжелые": Келлог назвал два вопроса, которые тормозят мирное соглашение
Почему Дональд Трамп обозвал Кита Келлога идиотом?
14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии Кит Келлог встретился с европейскими и украинскими лидерами. В тот момент он сам не был уверен, какие полномочия имеет, а его собеседники находились в состоянии полной растерянности.
"Есть ли у нас еще союз?", – прямо спросил вице-премьер-министр Польши Радослав Сикорский.
Келлог пытался успокоить партнеров, назвав себя "вашим лучшим другом" в администрации Дональда Трампа.
В то же время сторонники министра обороны Пита Хегсета в частной переписке с Вашингтоном упрекали Келлога, что он якобы "держит линию против изоляционистов" в Белом доме. Это еще больше закрепило за ним образ аутсайдера в администрации.
Напряжение усилил и сюжет Fox News, где сообщение Келлога о президенте Украины Владимире Зеленском – как "упорного и мужественного лидера нации в состоянии войны" – поставили рядом с предыдущими заявлениями самого Трампа, который называл Зеленского "диктатором без выборов".
Во время следующей встречи в Овальном кабинете Трамп резко отреагировал на позицию своего посланника.
Так вы называете Зеленского боевым и мужественным?
– прикрикнул Трамп на Келлога, как передают 2 осведомленные чиновники.
На это Кит Келлог ответил, что, действительно, Владимир Зеленский является мужественным и боевым.
"Да, сэр, он такой. Это экзистенциальная борьба на украинской земле за выживание его нации. Когда в последний раз американский президент сталкивался с таким? Это был Авраам Линкольн", – заявил спецпосланник американскому лидеру.
По словам собеседников издания, пересказывая этот эпизод другим советникам, Трамп назвал Келлога "идиотом".
Несмотря на это, Келлог открыто опроверг ключевое предположение Трампа о слабости Украины и непобедимости России.
Когда президент повторил тезис, что Украина все равно потеряет территории, посланник перебил его: "Сэр, это бред. Россияне не непобедимы".
Останется ли Келлог на должности спецпосланника в 2026 году?
Агентство Reuters писало, что Кит Келлог планирует покинуть пост спецпредставителя Дональда Трампа. Американский генерал может уйти из администрации президента США уже в январе 2026 года.
Кэллог сообщил о своем решении коллегам. Он также назвал свой уход "естественной точкой", ведь мандат спецпосланников обычно длится один год.
СМИ также пишут, что решение об отставке Келлога также якобы связано с перегруженностью генерала на должности. Кроме того, он разочарован в том, что часть чиновников администрации США недостаточно решительно действует для давления на Россию.