Об этом он сказал в эфире Fox News.

Смотрите также Напряжение растет: Рютте едет в США из-за угроз Трампа выйти из НАТО

Что Кэллог заявил об эффективности НАТО?

Кэллог отметил, что организация, по его мнению, проявила нерешительность, и допустил возможность создания новой оборонной модели вместо нынешней.

НАТО превращается в трусов... Возможно, нам нужно новое НАТО, новая оборонная структура,

– сказал Кэллог.

Кэллог предложил рассмотреть формирование альтернативного союза с участием Японии, Австралии и отдельных европейских государств.

"Переосмыслить оборонные структуры, которые мы имеем, возможно, создать их с Японией и Австралией, а также с некоторыми из тех европейских стран, которые готовы вступить в войну, такими как новая, снова привлечена Германия или Польша. Даже Украина, которая также проявила себя как хороший союзник", – отметил генерал-лейтенант в отставке.

Кроме того, генерал напомнил о положении статьи 13 Североатлантического договора, которая предусматривает возможность выхода страны из Альянса через год после официального уведомления.

Бывшая заместитель советника по национальной безопасности Виктория Коутс добавила, что НАТО продемонстрировала свою "незначительность", поскольку не смогла справиться с крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой. Речь идет о войне России против Украины.

Европа тоже рассматривает вариант создания альтернативы НАТО