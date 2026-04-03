Про це він сказав в ефірі Fox News.

Що Келлог заявив про ефективність НАТО?

Келлог зазначив, що організація, на його думку, проявила нерішучість, і допустив можливість створення нової оборонної моделі замість нинішньої.

НАТО перетворюється на боягузів… Можливо, нам потрібне нове НАТО, нова оборонна структура,
– сказав Келлог.

Келлог запропонував розглянути формування альтернативного союзу за участі Японії, Австралії та окремих європейських держав.

"Переосмислити оборонні структури, які ми маємо, можливо, створити їх з Японією та Австралією, а також з деякими з тих європейських країн, які готові вступити у війну, такими як нова, знову залучена Німеччина чи Польща. Навіть Україна, яка також проявила себе як хороший союзник", – зазначив генерал-лейтенант у відставці.

Крім того, генерал нагадав про положення статті 13 Північноатлантичного договору, яка передбачає можливість виходу країни з Альянсу через рік після офіційного повідомлення.

Колишня заступниця радника з національної безпеки Вікторія Коутс додала, що НАТО продемонструвало свою "незначність", оскільки не змогло впоратися з найбільшою війною в Європі з часів Другої світової. Йдеться про війну Росії проти України.

Європа теж розглядає варіант створення альтернативи НАТО

  • Високопоставлений європейський чиновник сказав The New York Times, що, на його думку, більшість європейців не вірять, що стаття 5, зобов'язання НАТО щодо колективної оборони, все ще має зуби.

  • Сьогодні Європа суттєво збільшила свої витрати на оборону. Це пов'язано не лише з війною в Україні, а й з вимогою Трампа це зробити.

  • Водночас дослідження вказують, що Європа цілком може утворити власний Альянс на інфраструктурі НАТО, якщо його не стане. Такий перехід буде коштувати близько 1 трильйона доларів на 25 років, а також 290 мільярдів доларів витрат у короткостроковій перспективі, щоб стримати російську агресію.

  • Хоча Трамп не погрожує прибрати ядерну парасольку над Європою, навіть цей сценарій вже обговорюється. Франція та Британія посилюють власні ядерні війська, щоб у перспективі не поступатися американським ядерним силам у Європі.

  • У США зараз говорять про те, що НАТО не допомогло їм в Ірані, зокрема, це повторюють президент Дональд Трамп та держсекретар Марко Рубіо. Але, як зазначає колишній посол США у НАТО Ніколас Бернс, Альянс прийшов на допомогу Америці після терактів 11 вересня, яка була жертвою тероризму, але у випадку з Іраном агресором є самі Сполучені Штати.