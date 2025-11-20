Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на материал информационного агентства Reuters.
Почему Келлог покидает пост спецпосланника Трампа?
Как утверждают источники агентства, Келлог сообщил о своем решении коллегам и назвал свой уход "естественной точкой", ведь мандат спецпосланников обычно длится один год.
По словам журналиста Reuters Грэма Слаттери со ссылкой на источники, решение об отставке также якобы связано с перегруженностью Келлога на должности и разочарованием в том, что часть чиновников администрации США недостаточно решительно действует для давления на Россию.
Как отмечает агентство, уход генерала может стать нежелательной новостью для Киева и европейских партнеров, ведь Келлог был одним из ключевых членов администрации Трампа, который активно противодействовал пророссийским позициям.
Как Кит Келлог влияет на урегулирование войны в Украине?
После победы на президентских выборах 2024 года Дональд Трамп назначил генерала в отставке Кита Келлога специальным представителем США по вопросам Украины и России.
Он неоднократно приезжал в Украину с целью проведения переговоров и личной оценки ситуации, вызванной российской агрессией.
Келлог также отмечал, что на ядерные угрозы со стороны Путина следует реагировать, а не оставлять их без внимания.
Спецпредставитель сравнивал Путина с Гитлером из-за его агрессивных планов и стремления восстановить Российскую империю. По мнению Келлога, в случае захвата Украины Россия может угрожать странам НАТО.
Кроме того, спецпредставитель одобрительно отозвался о заявлении министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призвал Россию "не ныть", если ее самолеты будут сбиты в воздушном пространстве НАТО.