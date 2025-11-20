Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на матеріал інформаційного агенства Reuters.

Актуально Україна "на блюдечку": ISW кажуть, що "мирний план" з 28 пунктів такий, як у березні 2022 року

Чому Келлог залишає посаду спецпосланця Трампа?

Як стверджують джерела агенства, Келлог повідомив про своє рішення колег й назвав свій відхід "природньою точкою", адже мандат спецпосланців зазвичай триває один рік.

За словами журналіста Reuters Грема Слаттері з посиланням на джерела, рішення про відставку також нібито пов'язане з перевантаженістю Келлога на посаді та розчаруванням у тому, що частина чиновників адміністрації США недостатньо рішуче діє для тиску на Росію.

Як зазначає агентство, відхід генерала може стати небажаною новиною для Києва та європейських партнерів, адже Келлог був одним із ключових членів адміністрації Трампа, який активно протидіяв проросійським позиціям.

Як Кіт Келлог впливає на врегулювання війни в Україні?