Чому Келлог залишає посаду спецпосланця Трампа?
Як стверджують джерела агенства, Келлог повідомив про своє рішення колег й назвав свій відхід "природньою точкою", адже мандат спецпосланців зазвичай триває один рік.
За словами журналіста Reuters Грема Слаттері з посиланням на джерела, рішення про відставку також нібито пов'язане з перевантаженістю Келлога на посаді та розчаруванням у тому, що частина чиновників адміністрації США недостатньо рішуче діє для тиску на Росію.
Як зазначає агентство, відхід генерала може стати небажаною новиною для Києва та європейських партнерів, адже Келлог був одним із ключових членів адміністрації Трампа, який активно протидіяв проросійським позиціям.
Як Кіт Келлог впливає на врегулювання війни в Україні?
Після перемоги на президентських виборах 2024 року Дональд Трамп призначив генерала у відставці Кіта Келлога спеціальним представником США з питань України та Росії.
Він неодноразово приїздив до України з метою проведення перемовин та особистої оцінки ситуації, спричиненої російською агресією.
Келлог також наголошував, що на ядерні погрози з боку Путіна слід реагувати, а не залишати їх без уваги.
Спецпредставник порівнював Путіна з Гітлером через його агресивні плани та прагнення відновити Російську імперію. На думку Келлога, у разі захоплення України Росія може погрожувати країнам НАТО.
Крім того, спецпредставник схвально відгукнувся про заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який закликав Росію "не нити", якщо її літаки будуть збиті у повітряному просторі НАТО.