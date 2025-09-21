Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога для The Telegraph.
Как Кэллог охарактеризовал Путина?
Как заметил Келлог, Путин является агентом КГБ, и он, по его мнению, никогда не переставал быть им. Генерал заметил, что диктатор не понимает Запад, но притворяется, что не знает английского, на чем его неоднократно ловили. Американский чиновник заметил, что президент России – манипулятор.
Кит Келлог считает, если России удастся захватить Украину, то она может напасть на страны НАТО. Путин желает возродить Российскую империю.
Он напоминает Гитлера, который в 1938 году в Мюнхене сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас,
– подчеркнул он.
Другие заявления Кэллога во время интервью
Кэллог говорит, что Дональд Трамп на самом деле разочарован Путиным, потому что ожидал другого. По словам чиновника, президент США гораздо злее на российского диктатора за закрытыми дверями, чем на публике.
Кит Келлог отметил, что имеет отличную от Трампа позицию. Американский лидер сначала предпочитает мирные переговоры, а спецпредставитель – прекращению огня, потому что как только он прекращается, его трудно восстановить.
Спецпредставитель США предсказывает Донбассу "балтийский" сценарий. Келлог обещает, что Америка не признает оккупированные территории и будет относиться к ним, как к странам Балтии в 1940 – 80-х годах.
По мнению Келлога, Путина вводят в заблуждение, потому что он думает, что побеждает. Но это не так.