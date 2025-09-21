Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью спецпредставителя президента США Кита Келлога для The Telegraph.

Смотрите также Россия угрожает Финляндии, как Украине в 2022: сможет ли Кремль открыть второй фронт на севере

Как Кэллог охарактеризовал Путина?

Как заметил Келлог, Путин является агентом КГБ, и он, по его мнению, никогда не переставал быть им. Генерал заметил, что диктатор не понимает Запад, но притворяется, что не знает английского, на чем его неоднократно ловили. Американский чиновник заметил, что президент России – манипулятор.

Кит Келлог считает, если России удастся захватить Украину, то она может напасть на страны НАТО. Путин желает возродить Российскую империю.

Он напоминает Гитлера, который в 1938 году в Мюнхене сказал, что хочет только Судеты. Затем Рейнланд, потом Польша, и мы оказались во Второй мировой войне. История не повторяется, но она точно рифмуется. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его сейчас,

– подчеркнул он.

Кстати! Политолог Олег Буряченко в эфире 24 Канала отметил: Трамп уже понял, что не сможет закончить войну в Украине, несмотря на свои обещания. Президент США не уделил внимание специфике конфликта, считая, что все могут решить бизнес-отношения с Путиным. Но политика оттягивания России от Китая полностью провалилась.

Другие заявления Кэллога во время интервью