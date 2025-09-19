По словам Келлога, Соединенные Штаты обещают относиться к оккупированным частям Украины так, как относились к странам Балтии в 1940 – 80-х годах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью The Telegraph.

Что сказал Келлог об оккупированных территориях?

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России отметил, что "Трамп не торгует украинской землей" и в территориальных вопросах последнее слово остается за Киевом. Однако призвал "быть реалистами".

Донецкая область оккупирована на 65%. Луганская – на 98%. Вы должны принять реальность. Де-факто не означает де-юре,

– заявил Кит Келлог.

Он также привел в пример трех балтийских стран, которые СССР оккупировал в 1940 году. Тогда Соединенные Штаты не признали их частью Советского Союза юридически, но "де-факто они были частью СССР". По его словам, такая же ситуация сейчас и на Донбассе.

Комментируя нежелание Трампа вводить жесткие санкции против России, несмотря на несколько ультиматумов с пропущенными дедлайнами, Келлог объяснил ситуацию намерением президента США "дать дипломатии все шансы".

А относительно неуступчивости России, заявил, что проблема заключается в том, что Владимир Путин не понимает реального положения дел. По словам Келлога, его вводят в заблуждение и поэтому российский диктатор думает, что выиграет эту войну, но это не так.

Политик объяснил, что "Трамп просто дает ему свободу действий и время сесть за стол переговоров, но мы все еще держим карты". Он отметил, что президент США раздражен этой ситуацией, потому что считал, что его личные отношения с Путиным позволят быстро заключить мир. А также добавил, что за закрытыми дверями Трамп гораздо злее, чем публично.

Заявления Келлога по войне в Украине: коротко о главном