Кит Келлог уверен, что в случае победы в Украине Владимир Путин атакует страны НАТО. Генерал подчеркнул, что Россию следует воспринимать как экспансионистское государство, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Какие регионы Украины будет атаковать Россия?
Спецпредставитель Дональда Трампа отметил, что глава Кремля точно попытается захватить всю Донецкую и Луганскую области. Следующими его целями могут стать Херсонская и Запорожская области, уже частично оккупированые.
Но, как показал опыт, он (Путин – 24 Канал) может двигаться только по несколько метров – и ценой огромных потерь,
– подчеркнул генерал.
Также Кит Келлог посоветовал украинцам мыслить стратегически. По его словам, признание де-факто оккупированных территорий российскими не является поражением. В долгосрочной перспективе еще будет шанс их вернуть.
Что известно о наступательных планах россиян?
- В Центре противодействия дезинформации назвали 3 ключевых направления, где россияне пытаются продвигаться: это Купянское направление, Лиман – Изюм и Славянск – Краматорск.
- Также оккупанты стремятся выйти на окраины Запорожья, но украинские Силы обороны держат позиции. Ранее главком Сырский отмечал, что благодаря нашим контратакам в Донецкой области враг был вынужден отложить наступление на Запорожском направлении и перебрасывать подразделения на Восток.
- В Институте изучения войны тоже заметили переброску элитных подразделений из Курской, Сумской и Херсонской областей на Донетчину. Аналитики отметили, что это свидетельствует о том, что враг сосредоточится осенью на захвате Донбасса.
- По данным ВСУ, российское военное командование поставило новую задачу перед оккупантами – захватить несколько городов Донецкой области в течение осени. Речь идет, о Покровске, Мирнограде и Доброполье.