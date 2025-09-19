Кит Келлог уверен, что в случае победы в Украине Владимир Путин атакует страны НАТО. Генерал подчеркнул, что Россию следует воспринимать как экспансионистское государство, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Какие регионы Украины будет атаковать Россия?

Спецпредставитель Дональда Трампа отметил, что глава Кремля точно попытается захватить всю Донецкую и Луганскую области. Следующими его целями могут стать Херсонская и Запорожская области, уже частично оккупированые.

Но, как показал опыт, он (Путин – 24 Канал) может двигаться только по несколько метров – и ценой огромных потерь,

– подчеркнул генерал.

Также Кит Келлог посоветовал украинцам мыслить стратегически. По его словам, признание де-факто оккупированных территорий российскими не является поражением. В долгосрочной перспективе еще будет шанс их вернуть.

Что известно о наступательных планах россиян?